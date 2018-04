Le FSB annonce avoir neutralisé 11 partisans de Daech au Daghestan

Le Service fédéral de sécurité (FSB) a neutralisé 26 membres d'organisations clandestines et de structures terroristes dans 5 régions russes, selon un communiqué du Service.

«Entre le 21 et le 24 avril, le Service fédéral de sécurité a mené une série d'opérations réussies mettant un terme à l'activité de 12 membres d'organisations clandestines et de 14 participants à des structures terroristes sur le territoire des Républiques du Daghestan et du Tatarstan, du territoire de Stavropol et des régions d'Omsk et d'Oulianovsk», a communiqué le FSB.

Le 21 avril, le FSB a neutralisé un partisan du groupe terroriste Daech* qui préparait une attaque terroriste avec l'utilisation d'armes à feu et d'explosifs artisanaux contre les bâtiments du gouvernement du territoire de Stavropol et l'antenne locale du FSB.

© Photo. FSB Un attentat de Daech déjoué en Russie par le FSB

Le 21 et le 24 avril, le FSB a mis un terme à l'activité criminelle de 11 membres d'un groupe qui a prêté allégeance au chef de Daech, Abou Bakr al-Baghdadi. Ils planifiaient des attentats contre des membres des forces de l'ordre et des organes du pouvoir sur le territoire du Daghestan. Blessés au cours d'une opération antiterroriste , ils ont succombé à leurs blessures.

Le 24 avril, 14 dirigeants et membres d'une structure interrégionale de l'organisation terroriste Hizb ut-Tahrir* ont été arrêtés au Tatarstan et dans les régions d'Omsk et d'Oulianovsk. Selon les services secrets, ils enrôlaient des musulmans, notamment pour participer aux combats au Proche-Orient et dans la zone d'Afghanistan et du Pakistan.

*Organisations terroristes interdites en Russie