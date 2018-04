Des «bêtes de l’Est»: la Défense russe dévoile une nouvelle génération de blindés (vidéo)

Le ministère russe de la Défense a présenté trois nouveaux véhicules blindés destinés à la protection des militaires et au transport des blessés.

Le ministère russe de la Défense a dévoilé trois nouveaux blindés qui ont tous des noms d'animaux.

Le premier, baptisé le Medved (ours), est un véhicule résistant aux balles et aux mines. Il est capable d'embarquer huit militaires, sans compter l'équipage. Le Medved a pour mission le transport, le débarquement et la protection des fantassins.

Le ministère a également dévoilé les versions conduite à droite et médicalisée du blindé Tigre capables d'atteindre une vitesse de 150 km/h et possédant une forte capacité de franchissement.

La dernière version était initialement destinée au ministère des Situations d'urgence, mais son haut niveau de protection balistique permet de l'utiliser pour transporter les blessés du champ de bataille. Le véhicule est doté d'équipements médicaux spéciaux.