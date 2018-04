La Russie, la Turquie et l’Iran doivent aider à «nettoyer» la Syrie des terroristes

La Russie, la Turquie et l’Iran doivent aider les autorités syriennes à nettoyer le pays des terroristes, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères lors d’une rencontre avec ses homologues turc et iranien à Moscou.

Lors d'une rencontre à Moscou avec ses homologues turc et iranien, respectivement Mevlut Cavusoglu et Mohammad Zarif, Sergueï Lavrov a abordé la nécessité d'aider la Syrie à en finir avec la présence de terroristes sur son territoire.

«Je suis sûr qu'aujourd'hui il nous est nécessaire d'aider les Syriens à nettoyer définitivement le pays des terroristes. Nous tous, nous aidons le gouvernement syrien à y parvenir le plus vite possible, à ériger les ponts de la réconciliation nationale et à reconstruire ce qui a été détruit», a déclaré le ministre.

Il a ajouté que la Russie, la Turquie et l'Iran étaient vivement intéressés à garantir l'intégrité territoriale de la Syrie.

© Sputnik . Michael Alaeddin Lavrov: certains pays ont mis le cap sur l'effondrement de la Syrie

Selon lui, les initiateurs de la frappe sur la Syrie du 14 avril ont confirmé par leurs actions que leurs déclarations en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la Syrie n'étaient qu'une phrase creuse servant à «dissimuler leurs projets visant à remodeler le Proche-Orient et à partager la Syrie ».

«Je suis certain que la Russie, la Turquie et l'Iran, confirmant leur soutien de ces principes fondamentaux de la Charte de l'Onu, sont sincèrement intéressés à ce que la Syrie reste un État uni dans lequel tous les groupes confessionnels et ethniques auront des droits égaux et pourront vivre en paix», a signalé M.Lavrov.