Des brise-glace dansent sur la Neva lors de leur festival annuel (images)

A l’occasion du festival annuel des brise-glace, des géants de la marine russe alignés le long des quais de Saint-Pétersbourg ont accueilli à leur bord plusieurs centaines de personnes. Habitants de la ville et touristes ont eu la possibilité de visiter ces navires et d’y assister à des conférences sur l’histoire de l’exploitation de l’Arctique.

Le festival des brise-glace qui se tient à Saint-Pétersbourg pour la cinquième année consécutive a enchanté ses visiteurs les 29 et 30 avril. La valse des bateaux-remorqueurs sur la Neva était un des spectacles les plus attendus.

Des brise-glaces sur la Neva lors de leur festival annuel © Sputnik . Alexander Galperin

Des brise-glaces sur la Neva lors de leur festival annuel © Sputnik . Alexander Galperin

Malgré les intempéries, fréquentes dans la capitale russe du nord, plusieurs centaines de personnes ont déjà visité le festival. Elles ont assisté à de multiples conférences sur l'exploitation de l'Arctique et sur l'histoire de ces brise-glace légendaires, ainsi qu'à un concert et à un spectacle son et lumière.

Смотри Пмтер

Буксиры снова станцуют на Неве на Фестивале ледоколов



29 апреля, 15:00 (вс)



Традиционный "Вальс буксиров" состоится в рамках единственного в своем роде Фестиваля ледоколов, организаторами которого выступает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. pic.twitter.com/AHrINWyvma — Матрос Железняк (@zema041) 26 avril 2018

В Петербурге начался Фестиваль ледоколов: можно бесплатно попасть на корабль или посмотреть на вальс буксиров. Собрали лучшие фото и видео оттуда https://t.co/KvCoFcciwC pic.twitter.com/rTdOr1TnHA — Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) 29 avril 2018

Les brise-glace Ivan Krusenstern, Moudioug, Novorossiïsk et plusieurs autres ont défilé sur le fleuve Neva à l'occasion de cette fête grandiose de la marine, unique en son genre dans le monde.

L'entrée au festival est gratuite.