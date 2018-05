Le Kremlin dévoile ce qu’il sait sur des préparatifs de l’investiture de Poutine

Tandis que la date de l'investiture de Vladimir Poutine approche à grands pas, le porte-parole du Kremlin a répondu aux principales questions à ce sujet, dont le déménagement du Président et l'éventuelle participation à la cérémonie de la voiture présidentielle de type Kortej (Cortège).

Le 7 mai, lorsque Vladimir Poutine sera réinvesti, le scénario de la cérémonie solennelle d'investiture ne sera pas trop différent des années précédentes, a affirmé son porte-parole Dmitri Peskov.

Il a rappelé notamment que si en 2012, M.Poutine avait été obligé de déménager de la Maison blanche à Moscou, siège du gouvernement, au Kremlin pour accéder au poste de chef d'État, quittant son poste de Premier ministre, cette année ce transfert n'est pas nécessaire.

«On écrit beaucoup actuellement [dans les médias, ndlr] qu'il n'y aura pas de déménagement, mais il ne faut pas oublier que la dernière fois, le Président a déménagé de de la maison du gouvernement au Kremlin.»

Concernant l'utilisation de la limousine Kortej (Cortège) , le porte-parole a précisé que «certainement, la Cortège participera à la cérémonie, car il se déplacera du bâtiment de travail au grand palais du Kremlin. Or, comment cela se déroulera du point de vue organisationnel: ces nuances sont en cours de finalisation», a indiqué M.Peskov.

La présidentielle russe s'est tenue le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l'élection.