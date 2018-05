Des Su-57 et des MiG armés de missiles Kinjal au-dessus de Moscou (photos)

Ce vendredi 4 mai, des avions et des hélicoptères militaires ont survolé Moscou dans le cadre des préparatifs au défilé du 9 mai.

© Sputnik . Maxime Blinov Répétition du défilé de la Victoire

La capitale russe a été pour la première fois survolée par deux chasseurs de cinquième génération Su-57et deux MiG-31K équipés de systèmes demissiles hypersoniques Kinjal.

© Sputnik . Ilia Pitalev Un Su-57 dans le ciel de Moscou

Des MiG-29 SMT ont également fait leur première apparition dans le ciel de Moscou.

Le 9 mai, jour de la Victoire de la Grande Guerre patriotique, 75avions et hélicoptères voleront dans le ciel de la capitale, plus particulièrement des bombardiers Tu-160, Tu-95MS et Tu-22M, ainsi que des ravitailleurs Il-78 et des avions de transport militaires Il-76MD.

© Sputnik . Ilia Pitalev Répétition du défilé de la Victoire

En règle générale, pendant les répétitions les avions volent à une altitude de 300 à 500 mètres, à une vitesse de 600 km/h et les hélicoptères à une altitude de 150 m et à une vitesse de 200 km/h.