Avant la visite de Poutine, le chef de chantier à quatre pattes inspecte le pont de Crimée

Le pont de Crimée, qui relie la péninsule au reste du territoire russe par le détroit de Kertch, ouvrira le 15 mai prochain en présence de Vladimir Poutine. Le chat Mostik (petit pont en russe), principal superviseur du chantier, a fait le tour de la construction avant l'inauguration.

© Sputnik . Georgy Zimarev Le chat Mostik

«Je suis le premier qui a parcouru les 19 km. Tout est prêt! Demain avec les constructeurs et le Président, j'inaugurerai solennellement le pont!», a écrit le chat blogueur sur Instagram.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 14 Май 2018 в 7:19 PDT

Le pont sera ouvert à la circulation automobile le 16 mai, le lendemain de la cérémonie officielle d'inauguration, a indiqué le centre d'information Pont de Crimée. Le chef de chantier à quatre pattes a promis de rencontrer personnellement les premiers utilisateurs du pont, et en priorité ceux qui, sur les conseils des constructeurs, lui apporteront ses crevettes préférées.

C'est en 2015 que les gardiens du chantier ont trouvé un petit chaton roux et l'ont baptisé Mostik en l'honneur du pont de Crimée. Nul ne sait quand ce matou est venu au monde, mais son anniversaire est célébré le 29 novembre, lors de la Journée des ponts en Russie.

© Sputnik . Georgy Zimarev Le chat Mostik

Le pont de Crimée, qui relie la Crimée et le territoire de Krasnodar est le plus long en Russie avec ses 19 kilomètres. Le chantier a été lancé en février 2016. La structure du pont repose sur 7.000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction du pont a utilisé tellement de fer, que ce serait suffisant pour ériger 32 fois la Tour Eiffel.

© Sputnik . Georgy Zimarev Le chat Mostik

La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par an et 47 trains dans chacun des deux sens par jour (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an).