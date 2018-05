Une corvette lance-missiles dernier cri entame ses essais sur le lac Ladoga (vidéo)

«La corvette Ouragan du projet 22800 de nouvelle génération a quitté le chantier naval Pella (Saint-Pétersbourg) et a entamé la première étape des essais dans les eaux du lac Ladoga», a annoncé la Défense russe dans un communiqué.

Selon le communiqué, les essais sur le lac Ladoga seront destinés à tester les systèmes de survie.

Une fois ces essais terminés, cet été selon les prévisions, la corvette entrera en service dans la Flotte de la mer Baltique.

© Sputnik . Alexander Galperin Six corvettes du projet 22800 pour la flotte russe à l'horizon de 2019

Les corvettes du projet 22800 ont été conçues par le bureau d'étude Almaz. Les navires de ce projet déplacent environ 800 tonnes et seront capables d'atteindre une vitesse de plus de 30 nœuds. Ils sont dotés d'un système de missiles de haute précision, de pièces d'artillerie modernes ainsi que de systèmes radiotechniques et de protection contre les opérations de sabotage.

Parmi les principaux atouts de ces navires, il faut signaler leur haute manœuvrabilité, une navigabilité perfectionnée, ainsi que l'architecture de la superstructure et de la coque réalisée conformément aux technologies de faible réflexibilité.