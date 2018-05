Poutine déconseille à l’Occident de passer «la ligne rouge» dans ses relations avec Moscou

Le Président russe appelle les pays occidentaux à respecter les intérêts géopolitiques de Moscou et s'est dit préoccupé par l'expansion de l'Otan vers l'Est, qui pourrait constituer une menace existentielle pour la Russie.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Macron appelle les sociétés françaises à investir davantage en Russie

«Non seulement l'Otan s'est approchée de nos frontières, mais nous soupçonnons que l'Ukraine en fera partie demain et que des radars et des systèmes de défense antimissiles y seront installé», a relevé Poutine. Ainsi, il a tenu à souligner que l'Occident ne devait pas franchir la «ligne rouge» dans ses relations avec Moscou.

«Il y des limites, ‘'la ligne rouge'' à ne pas dépasser. Que l'on respecte également nos intérêts géopolitiques», a-t-il conclu.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg est la plus importante conférence économique annuelle en Russie. Depuis 1997, il réunit des chefs d'Etat, des ministres des Finances, des chefs d'entreprises russes et étrangers, ainsi que des financiers et des chercheurs pour discuter des problèmes économiques se posant à la Russie et aux marchés des pays en développement. Le Président russe participe aux travaux du forum depuis 2005.