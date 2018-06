Vladimir Poutine appellera en direct des gouverneurs lors de sa téléconférence annuelle

Le format de la «Ligne directe» avec Vladimir Poutine évolue cette année. Comme le veut le principe de cette émission diffusée en direct, le chef de l'État répondra cette année encore aux questions de ses concitoyens concernant la vie politique, économique et sociale du pays, ainsi que la situation internationale. L'innovation consiste en l'utilisation de la téléconférence avec les gouverneurs des régions russes qui seront susceptibles à tout moment de la «Ligne directe» de répondre aux questions du Président russe.

Les services de presse de plusieurs gouverneurs ont assuré qu'ils étaient prêts à dialoguer avec Vladimir Poutine en utilisant les nouvelles technologies.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev La date de la traditionnelle «Ligne Directe» avec Poutine annoncée

«Andreï Nikitine est prêt au nouveau format de la ligne directe avec le Président. Notre gouverneur utilise en permanence les nouvelles technologies de la communication. Ce format sera très pratique pour intervenir lors de cette émission», a indiqué à Sputnik le service de presse du gouverneur de la région de Novgorod.

Le gouverneur de Sakhaline, Oleg Kojemiako, a affirmé comprendre «l'importance de cet événement pour le pays», selon son service de presse.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que le Président russe avait en permanence la possibilité de contacter les membres du gouvernement et les autorités régionales. Grâce à l'innovation qui enrichira le format de la «Ligne directe» cette année, il pourra le faire également pendant le temps de l'émission.

La séance traditionnelle de questions-réponses de Vladimir Poutine avec la population russe aura lieu le 7 juin à partir de 11h00, heure de Paris. Le premier dialogue de ce type remonte à décembre 2001. Près de 400.000 questions avaient alors été adressées à Vladimir Poutine. En 2015, ce chiffre était de 3 millions et le Président avait répondu à 74 d'entre elles en 3 heures et 57 minutes. La 13e conférence, diffusée par les principales chaînes de télévision et de radio du pays, a attiré un nombre record de spectateurs, 8,4 millions de personnes. La conférence de 2013 a été celle qui a duré le plus longtemps jusqu'à présent: 4h47min.