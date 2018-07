Poutine évoque ce qui détermine le développement des sociétés modernes

Le Président russe a indiqué que les hautes technologies constituaient un facteur décisif du développement des sociétés modernes et s'est dit certain que l'exposition industrielle Innoprom 2018 permettrait de multiplier les contacts d'affaires, notamment au niveau international, et de présenter des innovations, a annoncé le Kremlin.

Vladimir Poutine a salué les participants, les organisateurs et les invités de la 9e exposition industrielle internationale Innoprom 2018 et a affirmé que les hautes technologies constituaient la force motrice du développement des sociétés modernes, a indiqué ce dimanche le site du Kremlin.

«Aujourd'hui, ce sont les hautes technologies qui déterminent dans une grande mesure le développement des sociétés modernes, encouragent la croissance économique et améliorent la qualité de vie de la population. Dans ce contexte, je considère que le thème de cette exposition — Production numérique — traite un sujet très actuel et porteur », a indiqué le Président dans son message de salutations.

© Sputnik . Eugeny Biyatov Au World Nuclear Exhibition, Rosatom confirme ses bonnes relations avec la France

Il a fait remarquer que le forum rassemblait chaque année toujours plus de participants et que son prestige ne cessait de croître en tant que plateforme où est examiné par des experts un large éventail de problèmes, allant des moyens d'approfondir la collaboration internationale, au développement des contacts d'affaires et à la présentation d'innovations russes et étrangères.

Vladimir Poutine s'est déclaré certain que l'exposition serait un succès et qu'elle contribuerait à élargir la collaboration internationale, à améliorer la compétitivité de la production nationale et à donner le départ à de nouveaux projets prometteurs.

L'exposition Innoprom 2018 se tiendra du 9 au 12 juillet à Iekaterinbourg, dans l'Oural.