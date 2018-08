La Russie est devenue le leader pour les blindés

Au cours de la modernisation de son armée, la Russie l’a dotée d’unités de matériel technique et d’armements ultramodernes dont plus de 25.000 nouveaux véhicules blindés et automobiles, ce qui la place au premier rang au monde pour ce critère.

La Russie se classe en tête du classement mondial reflétant la quantité de blindés et de véhicules ultramodernes, ainsi que le nombre d'armements d'artillerie et de missiles fournis à l'armée, a indiqué aux journalistes mercredi le vice-ministre russe de la Défense Dmitri Boulgakov.

© Sputnik . Vitaly Ankov La Russie arrive à rééquiper plus de 50 formations militaires en 5 ans

«Au cours des cinq dernières années, le rééquipement des troupes [russes] a donné lieu à la mise en exploitation de plus de 25.000 nouveaux véhicules blindés et automobiles modernes et de plus de 4.000 pièces d' artillerie et missiles», a-t-il précisé, en soulignant que pour de tels équipements, la Russie s'était classée la première au monde en 2017, selon plusieurs agences de notation indépendantes.

Au total, plus de 80 types différents de matériel militaire dernier cri ont été mis en service dans les forces armées, a-t-il fait savoir.