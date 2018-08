Record après record, le trafic sur le pont de Crimée augmente encore

Un record de trafic a été établi ce dimanche 12 août sur le pont du détroit de Kertch, qui relie la péninsule de Crimée au reste du territoire russe. Selon le centre d'information «Le Pont de Crimée», plus de 33.000 véhicules ont traversé le pont dans les deux sens.

«Dimanche 12 août, nous avons enregistré un nouveau record de trafic sur le pont de Crimée: en 24 heures, 33.359 véhicules l'ont traversé dans les deux sens, dont plus de 17.900 voitures dans le sens de la Crimée», indique un communiqué du centre.

Les records précédents avaient été atteints le 5 août avec 32.406 véhicules et le 15 juillet avec 31.511 véhicules.

Au total, depuis son ouverture à la circulation, le pont a été parcouru par plus de 1,7 millions de véhicules dans les deux sens.

Le pont de Crimée a été inauguré le 15 mai 2018, en présence du chef de l'État Vladimir Poutine. Il relie la Crimée et le territoire de Krasnodar. La capacité du pont est estimée à 40.000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens (14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an). La vitesse maximale autorisée sur le pont est de 90 km/h.