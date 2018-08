La Défense russe avertit d’une nouvelle provocation chimique afin d’accuser Damas

Une nouvelle mise en scène est préparée le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham* afin d'accuser Damas d'avoir utilisé des armes chimiques contre les civils dans la province d'Idlib, a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

«Selon les informations confirmées simultanément par plusieurs sources indépendantes, le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham* (Front al-Nosra*, ndlr) est en train de préparer une nouvelle provocation relative à "l'utilisation d'armes chimiques" par les forces gouvernementales syriennes contre la population civile dans la province d'Idlib», a détaillé le militaire.