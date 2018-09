Le Kremlin révèle le temps que Poutine consacre au sport tous les jours

Vladimir Poutine fait de la natation et parcourt presque tous les jours un kilomètre à la nage, en consacrant au sport environ une heure et demie par jour, a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, à la chaîne de télévision Rossiya 1.

Vladimir Poutine est connu pour être l'un des Présidents les plus sportifs au monde. Ainsi, il est maître de sambo (un art martial et un sport de combat originaire de Russie, le terme étant une abréviation russe signifiant «autodéfense sans arme») et ceinture noire de judo, il fait du ski alpin et aime enfiler son équipement de hockey sur glace. En outre, selon son porte-parole, Dmitri Peskov, il fait de la natation et consacre un certain temps au sport en salle.

«À ce que je sache, une heure et demie. Parce qu'il nage son kilomètre quotidien en moins d'une heure — presque tous les jours quand il en a l'occasion, quand il n'est pas en voyage officiel — […] et il s'entraîne en salle et joue au hockey», a-t-il indiqué dans une interview à la chaîne de télévision russe Rossiya 1, en répondant à une question sur le temps que le Président consacrait tous les jours au sport.

D'ailleurs, Vladimir Poutine avait précédemment rappelé que la Russie restait au premier rang des nations sportives. Outre la Coupe du Monde de la FIFA qu'elle vient d'accueillir, la Russie prépare les championnats du monde masculins de boxe en 2019 à Sotchi, les compétitions des meilleures équipes masculines de hockey sur gazon en 2021 à Syktyvkar (à environ 1.000 kilomètres au nord-est de Moscou), ainsi que le championnat du monde de natation en petit bassin en 2022 à Kazan, au Tatarstan.