Les sociologues révèlent ce qui rend heureux les Russes

Afin de déterminer le nombre de citoyens russes se sentant heureux et ce qui leur donne exactement ce sentiment, les sociologues du Centre indépendant Levada, un centre analytique russe, ont mené une enquête. Il a été déterminé que les personnes âgées et les pauvres sont celles qui se sentent le plus malheureuses, en comparaison avec les riches et les jeunes.

En général, 70% des personnes interrogées ont déclaré se sentir heureuses . Il a été constaté que le fait de perdre ses proches rend la personne plus malheureuse que l'absence de famille en général (le niveau de bonheur chez les célibataires est identique à celui des familles).

Les veufs et les personnes divorcées se sentent moins heureux, notent également les sociologues.

Un métier désavoué et les faibles salaires sont les principales raisons empêchant les Russes de se sentir heureux.

Dans le même temps, parmi ceux qui se sentent heureux, 74% ont répondu que se sont leurs petits-enfants et le bien-être matériel qui leurs donnent ce sentiment.

Ensuite (par ordre décroissant), les sociologues révèlent d'autres éléments qui rendent les Russes heureux: la vie elle-même, le monde, les bonnes relations avec les autres (19%), le travail, les revenus (18%), sa propre santé et celle des membres de la famille (12%), les voyages, les loisirs (5%), autres (4). 3% des répondants ont eu du mal à répondre à la question.