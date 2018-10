Les principes de la sécurité nucléaire russe jusqu’en 2025 entérinés par Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a approuvé les principes de la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection du pays jusqu’en 2025 et à plus long terme.

Le décret correspondant indique que la politique gouvernementale en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection est un ensemble de mesures dans le domaine de l'utilisation sécurisée de l'énergie atomique à des fins pacifiques et de défense. Le document contient notamment une liste de problèmes les plus pressants, dont des sites du patrimoine nucléaire, l'accumulation de déchets dangereux, ainsi que l'émergence de nouvelles technologies permettant à commettre des attaques terroristes sur des industries nucléaires. Le décret expose également les buts et objectifs qui seront en mesure de minimiser la menace potentielle pour l'industrie nucléaire.

Le décret a été publié sur le portail d'informations juridiques et est entré en vigueur le 13 octobre, le jour de sa signature.

De plus, Vladimir Poutine a donné trois mois au cabinet des ministres pour établir le calendrier de la réalisation des points énumérés dans son décret.