Le moteur de l’automobile «de Poutine» bientôt transformé en moteur aérien?

Des recherches sont en cours pour étudier la méthodologie de transformation d'un moteur d'automobile en celui d'avion, a fait savoir à Sputnik Mikhaïl Gordine, directeur général de l'Institut central de la construction des moteurs aériens.

© Photo. Press-service of the Russian President Quand le garage de Poutine recevra-t-il une moto du projet Cortège?

Le responsable a expliqué que la société avait signé un contrat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce en vue d'étudier en détail quelles modifications concrètes devaient nécessairement être apportées à un moteur d'automobile pour lui permettre de faire voler un avion.

«Nous prenons un moteur (d'automobile, ndlr) de Cortège et le transformons en moteur aérien. Ces travaux déboucheront sur la création d'un prototype», a-t-il ajouté.

«L'idée est que les moteurs d'automobiles sont produits en série, leur coût de revient étant donc largement inférieur, ce qui permettrait de fabriquer un moteur aérien relativement bon marché», a indiqué M. Gordine.

© Sputnik . Mikhail Klimentiev Poutine utilise la limousine Cortège à l’étranger pour la première fois (images)

Et d'ajouter: «Nous avons choisi le Cortège parce que c'est le moteur d'automobile le plus moderne dont la Russie dispose. Si tout se déroule conformément au plan, ce projet passera au stade des essais d'ici un an et demi ou deux».

Le projet Cortège prévoit de créer une gamme de voitures pour des personnalités de haut rang: une limousine, une berline et un monospace. Le véhicule le plus connu de la gamme, la limousine Aurus Senat du projet Cortège, une voiture haut de gamme destinée à l'élite dirigeante russe, a fait sa première apparition lors de la cérémonie d'investiture de Vladimir Poutine.