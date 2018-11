Une vidéo inédite montre la panne du Soyouz en plein vol

Le holding spatial russe Roscosmos a publié sur sa page Facebook une vidéo montrant le moment de la panne de la fusée Soyouz survenue le 11 octobre.

Une caméra a capté le moment de la déconnexion des trois blocs latéraux du lanceur, dont l'un ne s'est pas séparé.

Plus tôt dans la journée, la Commission pour les accidents du holding spatial russe Roscosmos a révélé les résultats de l'enquête sur l'accident de la fusée Soyouz. Selon le président de la commission, cet échec s'explique par une «déformation» du capteur de séparation des premier et deuxième étages lors de l'assemblage du lanceur à Baïkonour.

© Sputnik . Alexei Filippov Défaillance du Soyouz: la commission pour les accidents annonce les résultats de l’enquête

Le 11 octobre, un accident impliquant un lanceur Soyouz-FG est survenu pour la première fois en 35 ans. Le lanceur Soyouz-FG avec le vaisseau habité Soyouz MS-10 qui a décollé du cosmodrome de Baïkonour avec le Russe Alexeï Ovtchinine et l'Américain Nick Hague à son bord, a connu une panne deux minutes après son décollage. La procédure d'évacuation de l'équipage s'est correctement déclenchée et la capsule du Soyouz MS-10 s'est posée non loin de la ville kazakhe de Jezkazgan.

Les lancements de vaisseaux habités ont été pour le moment suspendus.

À bord de l'ISS se trouvent actuellement trois astronautes: l'Allemand Alexander Gerst, l'Américaine Serena Aunon-Chancellor et le Russe Sergueï Prokopiev.

Une nouvelle expédition devrait partir le 3 décembre prochain vers l'ISS, tandis que l'équipage qui se trouve actuellement à bord devrait rentrer le 20 décembre.