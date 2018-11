Et voici le meilleur «cheval de trait» de l’année 2018, de production LADA

L’entreprise Ipsos Comcon dresse chaque année une liste des meilleures voitures en se basant sur une étude menée annuellement. Ce classement est composé de quatre catégories et la LADA Largus a été la grande gagnante parmi les «chevaux de trait».

Afin de réaliser annuellement une liste de véhicules en fonction de leurs caractéristiques, les spécialistes de l'entreprise russe Ipsos Comcon ont mené une enquête en demandant aux répondants de classer des voitures en plusieurs groupes.

Il y a quatre principales catégories dans ce classement: les «chevaux de trait», les modernes, les familiales et les fiables.

Parmi les «chevaux de trait», la grande gagnante a été la LADA Largus avec un important écart avec la voiture qui occupait la deuxième place, la Hyundai Solaris. Alors que la GAZelle NEXT s'est placée en troisième position. Les critères les plus importants pour cette catégorie étaient la fiabilité, l'espace à l'intérieur du véhicule et le rapport qualité-prix, ainsi que le coût de maintenance.

​Parmi les voitures familiales, les leaders étaient dans l'ordre la Skoda Kodiaq, la Subaru Forester et la LADA Largus.

D'après cette liste annuelle, la meilleure voiture de cette année est la Toyota Land Cruiser Prado. Dans la même catégorie de meilleures automobiles de l'année 2018, les deuxième et troisième places sont respectivement occupées par les Subaru Forester et Toyota Camry.

Il a été demandé aux internautes d'estimer la qualité d'assemblage et des matériaux, la durée de vie des éléments de carrosserie, ainsi que des indicateurs de performance des composants et des assemblages. Pourtant, le critère le plus important à évaluer pour le classement était l'adaptation d'un véhicule aux conditions en Russie.

Les meilleures voitures modernes en 2018 étaient la Subaru Forester, la Volvo XC90 et l'Audi A8. Ces voitures ont été notées sur leurs élégance et durabilité, ainsi que leur aspect écologique.