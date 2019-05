«De grandes célébrations pour de grands héros»: Steven Seagal au défilé de la Victoire

Steven Seagal, acteur américain et représentant du ministère russe des Affaires étrangères pour les relations culturelles avec les États-Unis, s'est rendu jeudi 9 mai sur la place Rouge pour assister au défilé de la Victoire.

«Je suis ravi. Je suis content d'être ici. Les grands héros sont salués dignement», a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne de télévision Zvezda.

«De grandes célébrations pour de grands héros», a-t-il estimé, cité par les médias russes.

Steven Seagal, qui est venu avec sa femme, a ajouté qu'il aimait les défilés et y avait déjà assisté.

Né aux États-Unis, l'acteur a obtenu la citoyenneté russe en novembre 2016 avant d'être désigné, fin 2018, envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères.

Ce 9 mai, la Russie célèbre le 74e anniversaire de sa victoire sur l'Allemagne en 1945. Des défilés militaires se sont déroulés dans 29 villes russes, dont le plus grand sur la place Rouge à Moscou. Mobilisant plus de 13.000 militaires et 132 véhicules de combat, le défilé a été présidé par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et dirigé par le chef des forces terrestres, Oleg Saloukov. Ils ont passé en revue les troupes dans des limousines Aurus Senat de fabrication russe, qui ont été dévoilées à cette occasion.