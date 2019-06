Cet ouvrier russe rénove gratuitement les domiciles d’handicapés et de vétérans, le résultat est frappant (images)

Un résident d’Ekaterinbourg, Anton Savtchouk, a lancé il y a peu un projet particulier. Cet ouvrier du bâtiment rénove les appartements de personnes en difficulté - des vétérans, des handicapés et des retraités - à ses propres frais. Dans une interview accordée à Sputnik, cet homme de 33 ans revient sur son parcours.

«Au fil des ans, la pensée et les valeurs ont changé, vous devez donc considérer beaucoup de choses sous un angle différent. Ainsi est née l’idée d’aider, avec de la rénovation, ceux qui en ont besoin, des personnes handicapées, des anciens combattants, et d’acheter du matériel et de le faire gratuitement. Beaucoup de gens de cette catégorie sortent rarement et ce serait bien s'ils devenaient un peu plus heureux grâce à moi», raconte-t-il.

Anton et son équipe, principalement des collègues, ont cherché leur première «cible» par le biais d'organisations publiques, lesquelles le traitaient régulièrement avec méfiance, ainsi qu’avec l’aide des réseaux sociaux.

© Photo. Anton Savtchouk Anton avec Polina Gennadievna, pour qui il a fait une rénovation de l'appartement

Il filme le processus de rénovation, afin de non seulement présenter les résultats accomplis, mais aussi, ce qui est beaucoup plus important pour lui, pour raconter l’histoire de ces personnes. Une femme de 71 ans, handicapée depuis son enfance, a été la première à avoir son appartement rénové.

© Photo. Anton Savtchouk Avant la rénovation de l'appartement pour une femme handicapée

© Photo. Anton Savtchouk Après la rénovation de l'appartement pour une femme handicapée

Pendant six mois, l'équipe d'Anton a effectué six rénovations gratuites. Parmi elles, la plus mémorable a été le domicile d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Vassili Goussev, 94 ans, et sa femme Tamara Alexandrovna, 92 ans, sont en couple depuis plus de 60 ans et vivent dans un petit appartement d'où ils ne sortent que rarement à cause de leur âge.

«Le propriétaire a longtemps refusé, hésité à accepter de l'aide, mais nous avons quand même décidé de faire plaisir au vétéran à la veille de son 95e anniversaire. Il devait célébrer le jubilé dans de bonnes conditions», explique Anton.

Rénovation de l'appartement pour un vétéran de la Seconde guerre mondiale © Photo. Anton Savtchouk

Rénovation de l'appartement pour un vétéran de la Seconde guerre mondiale © Photo. Anton Savtchouk

Rénovation de l'appartement pour un vétéran de la Seconde guerre mondiale © Photo. Anton Savtchouk 1 / 3 © Photo. Anton Savtchouk Rénovation de l'appartement pour un vétéran de la Seconde guerre mondiale

Tandis que les ouvriers travaillaient, ils en ont appris plus sur la vie de cet homme qui était spécialisé dans la lutte antitanks et avait participé à la libération de la Biélorussie. «En outre, le vétéran nous a aidés de toutes les manières, ce qui, bien sûr, a fait fondre nos cœurs».

Chaque projet terminé laisse toujours des impressions positives, avoue ce jeune homme qui pensait que jamais cela n’aurait pu arriver. Cependant, jusqu’à présent, les dons pour les nouvelles rénovations ne représentent pas une somme substantielle. «Habituellement, les gens envoient de l’argent pour acheter du matériel de travail, du café ou du thé - ils le disent dans les messages - , mais même s’il s’agit surtout d’un petit montant, c’est incroyablement agréable. Chaque petit geste m'aide et m'inspire pour continuer. Cela me fait comprendre que je ne suis pas seul dans ma mission», raconte-t-il.

© Photo. Anton Savtchouk Rénovation de l'appartement pour un vétéran de la Seconde guerre mondiale

© Photo. Anton Savtchouk Rénovation de l'appartement pour un vétéran de la Seconde guerre mondiale

Anton continue à économiser de l’argent pour ses projets suivants et veut attirer plus de gens sur les réseaux sociaux, notamment des sponsors. Cependant, tout en faisant la promotion de sa chaîne YouTube, il se déclare déçu: les blogueurs populaires avec des millions d’abonnés ne prêtent pas attention à de telles initiatives.

«Nous voulons donner l’exemple aux jeunes, montrer qu’il est vraiment cool de faire des choses décentes et de ne pas faire de bêtises», déclare l’ouvrier, tout en affirmant qu’il n’est pas prêt à s’arrêter là. «Nous avons parcouru un long chemin et nous ne voulons pas nous arrêter. Et quel genre de Russe jette l’éponge à mi-chemin?».