Moscou pourrait entrer dans le top-10 des meilleures destinations en Europe d’ici 2025

Après le succès de la Coupe du Monde 2018 en Russie, les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à Moscou, a indiqué une étude de The Boston Consulting Group. Si la ville continue à améliorer ses offres et son service touristiques, elle pourra entrer dans le top-10 des villes européennes les plus visitées vers 2025.

La capitale russe continuera à attirer de plus en plus de voyageurs. L’afflux de touristes à Moscou augmentera de près de moitié et atteindra 30 millions par an, selon une recherche de The Boston Consulting Group, cabinet international de conseil en stratégie.

«Le succès de l’organisation de la Coupe du monde en été 2018 a démontré que Moscou pouvait déjà proposer des services touristique de classe mondiale et que l’infrastructure pouvait accueillir des flux touristiques beaucoup plus intenses qu’auparavant», ont déclaré les auteurs de l’étude.

Le nombre de touristes se rendant à Moscou après la Coupe du monde (de septembre à décembre 2018) a augmenté de 117% par rapport à la même période en 2017. La moitié des visiteurs ont affirmé être prêts à recommander Moscou à d'autres voyageurs. Avant la Coupe du monde (de janvier à mai 2018), la croissance de l'afflux de touristes était inférieure à 13%.

Les auteurs de la recherche ont suggéré que la contribution du tourisme au PIB de la Russie pourrait doubler d’ici 2025, avec une relance de 6 à 8% de l’économie de Moscou. Il a été noté que les revenus de la ville pourraient également doubler pour atteindre 1.500 milliards de roubles [20,3 milliards d’euros].

Si ce scénario se réalise, la capitale russe pourrait faire partie du top-10 des meilleures destinations européennes.

Il sera possible d’atteindre ce résultat si la ville prend des mesures complexes afin d’attirer les touristes et optimiser les offres déjà existantes, telles que l’amélioration de l’accessibilité à la ville pour les voyageurs et la qualité du service.