Un nouveau missile russe pour l’hélicoptère Mi-28 testé avec succès (vidéo)

La vidéo du premier tir d’un nouveau missile polyvalent pour l’hélicoptère russe Mi-28 a été publiée par la chaîne de télévision Zvezda.

Le missile a frappé une cible représentée par une maquette de char avec une marge d’erreur de quelques dizaines de centimètres.

Le projectile d’une puissance élevée à portée considérable est capable de frapper tous les types de char d’assaut, ainsi que d’autres cibles terrestres, flottantes et subaquatiques, a déclaré Vitaly Scherbina, ingénieur général de l’usine d’hélicoptères Mil de Moscou.