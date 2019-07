Poutine révèle les conditions du rétablissement d’un dialogue avec Kiev

Dans une interview accordée au quotidien italien Corriere della Sera à la veille de sa visite en Italie, Vladimir Poutine a évoqué les perspectives d’un dialogue constructif avec Kiev.

«C’est possible, si Zelensky commence à remplir ses promesses électorales, s’il engage notamment des contacts directs avec ses concitoyens dans le Donbass, s’il cesse de les appeler "séparatistes". Si les autorités ukrainiennes respectent les accords de Minsk au lieu de les ignorer», a détaillé Vladimir Poutine.

Le Président russe a noté que Volodymyr Zelensky devait faire face au bagage qui lui avait été laissé, à savoir celui de l’ukrainisation coercitive, l’interdiction d’utiliser la langue russe maternelle pour des millions d’Ukrainiens et de son enseignement dans les universités et les écoles, ainsi que celui d’un néonazisme effréné et du conflit dans le sud-est du pays.

«Je répète donc: les citoyens ukrainiens attendent de Zelensky et de son équipe non pas des déclarations, mais des actions concrètes et des changements vers le mieux et dans les meilleurs délais. Et il est certain que les autorités de Kiev doivent enfin comprendre qu'une confrontation entre la Russie et l'Ukraine ne répond pas de l’intérêt commun contrairement au développement d'une coopération pragmatique basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Nous y sommes prêts», a-t-il résumé.

Le Président russe a évoqué la situation en Ukraine lors de sa récente rencontre avec Emmanuel Macron en marge du sommet du G20.

«Ils ont discuté de l'Ukraine et de la nécessité d’animer le "format Normandie"», a annoncé à ce propos son porte-parole, Dmitri Peskov, tout en indiquant qu’il n’y avait pas encore d’accord sur la date possible de ces négociations.