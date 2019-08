L’atterrissage d’urgence de l’A321 à Moscou filmé dans sa totalité par un passager - vidéo

Le vol de l’Airbus 321 qui atterri en urgence le 15 août dans un champ de maïs de la région de Moscou après avoir percuté une volée des oiseaux lors du décollage, n’a duré que deux minutes. Dès les premiers instants, des bruits inquiétants au niveau des réacteurs de l’avion se sont fait entendre, selon les témoins. Comme le prouve une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qu’un passager a réalisée sur la totalité du vol de l’appareil, du décollage jusqu’à l’atterrissage d’urgence.

Sur la vidéo diffusée par la chaîne de télévision russe REN TV, on voit l’avion décoller et prendre de l’altitude. Après quelques instants, les réacteurs de l’avion produisent des bruits inquiétants et on comprend qu’ils dysfonctionnent. Plusieurs secondes après, l’appareil commence visiblement à perdre de l’altitude, jusqu’au moment où il touche de nouveau terre. Plusieurs cris ont pu être entendus sur la séquence au moment de l’atterrissage, mais avant, le vol s’est passé dans le calme.

La vidéo de la collision avec des oiseaux

Un autre passager de l’Airbus A321 avait été témoin depuis son hublot de l’instant où l’appareil a percuté une volée d’oiseaux. La séquence a été diffusée par la chaîne Telegram 360. Les images montrent l’appareil en plein décollage, quand soudain quelques oiseux apparaissent brièvement de l’autre côté du hublot volant en sens inverse. Puis un bruit sourd retentit peu avant que l’appareil ne décolle.

L’atterrissage d’urgence

L’Airbus A321 assurait la liaison Moscou-Simféropol. Selon la compagnie Ural Airlines qui assurait le vol, plusieurs oiseaux ont été aspirés par les réacteurs de l’appareil qui transportait à son bord 220 passagers et 6 membres d’équipage.

23 personnes ont été brièvement hospitalisées dans la matinée. Vers 10h du matin, une seule personne restait toujours à l’hôpital, selon le bureau régional du ministère russe de la Santé.

Les ambulances et les pompiers sont rapidement arrivés, mais les occupants de l’avion sont restés plus d’une heure sur le lieu de l’atterrissage avant d’être transportés à l’aéroport de la ville voisine de Joukovski.