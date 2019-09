Des visas gratuits délivrés par la Russie pour visiter Saint-Pétersbourg et sa région

À compter du 1er octobre, les étrangers pourront obtenir un visa électronique russe gratuit pour se rendre à Saint-Pétersbourg et dans l’oblast de Léningrad en remplissant une demande électronique sur le site du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré ce dernier.

Auparavant, le Premier ministre Dmitri Medvedev avait approuvé une liste de 53 États, y compris tous les États de l'Union européenne, dont les citoyens pourraient se rendre à Saint-Pétersbourg et dans l’oblast de Léningrad avec un visa électronique à partir du 1er octobre. Les citoyens de ces pays peuvent déjà effectuer la même procédure pour visiter Kaliningrad et l’Extrême-Orient russe, et à partir du 1er janvier 2021, ils pourront recevoir des visas électroniques leur permettant de se rendre dans tous les oblasts de Russie.

«Un visa électronique est délivré gratuitement sur la base d'une demande d'un citoyen étranger, remplie sous forme électronique sur le site Web du ministère russe des Affaires étrangères au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévue d'entrée, accompagnée d'une photo numérique jointe sous la forme d'un fichier électronique. Aucun autre document permettant d'obtenir un visa électronique ne sera nécessaire», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les visas électroniques seront délivrés pour une durée de validité de 30 jours. Les étrangers seront ainsi autorisés à séjourner à Saint-Pétersbourg et dans l’oblast de Léningrad jusqu’à huit jours à compter de la date d'entrée sur le territoire.

Ces visas électroniques sont valables pour les entrées et sorties de la Fédération de Russie par voie aérienne, routière et fluviale, ainsi que sans véhicule via le point de contrôle aérien de Pulkovo, le port de Vysotsk ou encore celui de Saint-Pétersbourg. Cependant, il ne sera pas possible d'entrer en Russie par train avec des visas électroniques pour des raisons techniques.