Au Goum, le sapin Sputnik relaiera les informations du monde entier en 33 langues

Le sapin numérique de l'agence Sputnik, diffusant des informations autour de Noël en provenance du monde entier, a été installé sur la place principale de Russie. Cette année, Sputnik fête son 5e anniversaire et cette installation en première ligne du magasin Goum est un cadeau du média aux Moscovites et aux visiteurs de la capitale.

Que sert-on à table en France et en Italie pour le Nouvel an? Quelle est la résidence du père Noël la plus visitée dans les pays de la CEI? Qui est le principal personnage de Noël au Cambodge? Quand le père Noël a-t-il commencé à être invité à la maison en URSS? Qui a inventé les boules de Noël? Les visiteurs du Goum pourront découvrir les réponses à ces questions parmi beaucoup d'autres, ainsi que les dernières informations des quatre coins du monde à partir du texte défilant autour du sapin.

© Sputnik . Kirill Kalinnikov Le sapin numérique de l"agence Sputnik a été installé au Goum

L'agence d'information internationale et radio Sputnik, qui fait partie du groupe médiatique Rossiya Segodnya, est diffusée en 33 langues et connaît parfaitement les traditions festives de tous les pays du monde. C'est pourquoi l'actualité et les vœux seront diffusés en plusieurs langues. De plus, les visiteurs du Goum et les lecteurs de Sputnik et de RIA Novosti pourront envoyer au sapin leurs vœux de Noël. Pour cela, ils devront suivre nos actualités.

«Sputnik parle 33 langues et nos correspondants travaillent dans le monde entier. Des touristes de différents pays viennent également ici, au centre de Moscou. J'espère qu'il leur sera agréable d'approcher notre sapin de Sputnik, de lire les vœux de Noël dans leur langue natale et d'apprendre comment cette fête est célébrée dans différentes parties du monde», a déclaré Sergueï Kotchetkov, premier rédacteur en chef adjoint de Rossiya Segodnya.

L'installation innovante unique de Sputnik fait partie du projet «Sapins de Noël au Goum sur la place Rouge» organisé pour la 12e fois déjà. Par tradition, les compagnies partenaires du magasin principal du pays le transforment pendant presque deux mois en forêt fabuleuse. Il sera ouvert au public du 27 novembre au 19 janvier.

Rossiya Segodnya et Sputnik sont les partenaires médiatiques de la patinoire du Goum, du projet «Sapins de Noël au Goum sur la place Rouge», et de la Foire du Goum.