La Pologne interdit à l’aide russe se dirigeant vers l’Italie de passer par son espace aérien

Les avions militaires russes acheminant en Italie des spécialistes et des équipements médicaux pour aider ce pays dans la lutte contre la pandémie ont été obligés de faire un détour suite à une interdictioon d’entrée dans l’espace aérien polonais.

La fermeture de l’espace aérien polonais aux avions de la Russie a été commentée via Twitter par le sénateur russe Alexeï Pouchkov.

«La Pologne n’a pas laissé transiter via son espace aérien les avions russes apportant de l’aide pour l’Italie. C’est une bassesse au plus haut sommet de l’État. D’autant plus que l’aide était destinée à un pays allié de la Pologne dans le cadre de l’UE et de l’Otan. La Russie ne doit désormais en rien aller à la rencontre de la Pologne. En rien», a-t-il insisté.

Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2020

Un détour de 1.000 kilomètres

Au lieu de voler via la Biélorussie, la Pologne, la République tchèque et l’Autriche ou l’Allemagne, les Il-76 russes ont mis le cap sur la mer Noire et se sont posés à Rome après avoir survolé la Turquie, la Grèce et l’Albanie. Une escale a été faite à Sotchi, au bord de la mer Noire, pour se ravitailler.





Les spécialistes russes se rendront dans les régions les plus touchées

En suivant cet itinéraire, ils ont parcouru une distance de 1.000 kilomètres de plus que prévu.La décision des autorités polonaises n’a pas été commentée officiellement, mais des experts n’ont trouvé qu’une seule explication possible: la Pologne a fermé son espace aérien parce qu’elle s’imaginait que les avions embarquaient un fret à but militaire.

Une centaine de spécialistes en virologie et huit équipes de médecins expérimentés dans la lutte contre les infections sont arrivés en Italie. Ils y vont pour endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé un membre de la délégation russe, Alexandre Ioumanov.

Les spécialistes russes se rendront tout prochainement dans les régions italiennes qui ont particulièrement besoin de leur aide, a annoncé le ministère russe de la Défense.