Poutine donne son feu vert aux véhicules sans conducteur sur les routes

Vladimir Poutine a ordonné au gouvernement d'organiser sur les routes russes les essais de véhicules sans pilote.

«À l’attention du gouvernement russe: avec la participation des organisations intéressées et des représentants de la communauté des entreprises scientifiques et technologiques pour un développement anticipé, mettre au point un ensemble de mesures visant à tester et à mettre en service progressivement sur les routes publiques des véhicules hautement automatisés sans la présence d'un ingénieur d'essai dans l’habitacle du véhicule, en prévoyant leur exploitation commerciale expérimentale dans certaines entités de la Fédération de Russie», voilà un extrait de la liste des tâches confiées par le Président à ses ministres à l'issue de sa réunion avec les principaux investisseurs du pays.

La date d’accomplissement de cette mission a été fixée au 31 mai 2020.

Coronavirus également à l'ordre du jour

Qui plus est, lors de la même réunion, il a été demandé d’accroître la production de matériel de protection individuelle et de désinfection pour les organisations médicales, pharmaceutiques et autres, ainsi que la mise en place d'une réserve pour les besoins de l'État et des municipalités.

La mise en place de nouveaux systèmes de dépistage du coronavirus, ainsi que l’élaboration de vaccins par des organismes scientifiques, médicaux et autres organismes fédéraux figuraient également sur la liste des missions.