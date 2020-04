Des coulées volcaniques détectées sur les pentes du volcan actif le plus haut d'Eurasie - vidéo

Des coulées volcaniques ont été détectées par les spécialistes sur les pentes du plus haut sommet et volcan le plus actif de la péninsule du Kamtchatka, en Russie, baptisé Klioutchevskaïa Sopka, informe l'Institut de vulcanologie et sismologie de l’Académie des sciences de la région.

«La coulée de lave a commencé à se déplacer sur la pente sud-est du volcan», fait savoir le rapport.

Les scientifiques notent qu’une éruption explosive est en cours depuis le 1er novembre 2019. Il y a régulièrement des émissions de vapeur, de cendres et de laves fragmentées dans l'atmosphère.

D'après les premières informations, les habitants du kraï du Kamtchatka ne sont pas menacés par l'activité volcanique. Toutefois, le niveau d’alerte a été élevé jusqu’au niveau orange en raison de possibles risques pour les vols.

Le volcan le plus actif de la péninsule du Kamtchatka

Le volcan Klioutchevskaïa Sopka est le volcan actif le plus haut d'Eurasie, culminant à 4.835 mètres d’altitude. Il est situé à 30 kilomètres du village de Klioutchi, à proximité du fleuve Kamtchatka et à 360 kilomètres de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski.