La «Fusée de la Victoire» a été lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour - vidéo

Le cargo spatial russe Progress MS-14 lancé à 4h51 heure de Moscou (3h51 à Paris) ce samedi 25 avril depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan s’est arrimé à la Station spatiale internationale (ISS) trois heures et 21 minutes plus tard et le processus a été retransmis en direct, tout comme celui du lancement.

Roscosmos a surnommé son lanceur, le Soyouz-2.1.a, la Fusée de la Victoire en l’honneur du 75e anniversaire de la capitulation allemande de la Seconde Guerre mondiale. Il a été orné d’un ruban de Saint-Georges et d’autres symboles de la Victoire.

En prévision de ces festivités, des données sur les ancêtres vétérans des cosmonautes de la Station ont été envoyées pour que ceux-ci puissent participer depuis l’orbite à la manifestation nationale du Régiment immortel.

2,5 tonnes de fret emportées

Le Progress MS-14 a acheminé vers l’ISS 2,5 tonnes de fret, notamment des denrées alimentaires, des médicaments, des fournitures sanitaires, ainsi que des appareils nécessaires pour mener des expériences.

Le fret contient également 650 kilogrammes de combustible, 46 kilogrammes d’oxygène et 420 kilogrammes d’eau potable.

L’équipage actuellement à bord de l’ISS comprend deux cosmonautes russes, Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner, et l’astronaute américain Christopher Cassidy.

Il s’agit du sixième lancement spatial réalisé par la Russie en 2020. Au total, 33 lancements sont prévus cette année.