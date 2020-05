Poutine appelle à se préparer à une seconde vague de Covid-19

Au fur et à mesure de la levée des restrictions, il faut réfléchir à ce dont parlent experts russes et étrangers, a estimé Vladimir Poutine qui s’adressait aux membres du gouvernement, notamment au ministre de la Santé, lors d’une réunion sur la situation épidémiologique dans le pays. Il a ainsi appelé les autorités sanitaires à se préparer à une possible seconde vague.

«Je veux attirer l'attention de mes collègues, tout d'abord du ministre de la Santé, Mikhail Murachko, sur le fait […] que nous devons réfléchir à ce que les experts disent, à savoir qu'il peut y avoir une autre vague à l'automne, fin octobre ou en novembre», a déclaré M.Poutine.

Le Président russe a reconnu la nécessité de commencer à s’y préparer, notamment concernant les établissements médicaux. Il a par ailleurs appelé les autorités sanitaires du pays à évaluer les besoins, dont le nombre de lits nécessaires, surtout pour ceux équipés de respirateurs artificiels.

La situation en Russie

Vladimir Poutine a indiqué que la situation se stabilisait en Russie marquée par une diminution progressive du nombre de nouveaux cas. Comme il l'a fait remarquer, la dynamique est instable, «mais elle existe toujours».

Depuis le début de l’épidémie, la Russie a enregistré 326.448 cas du Covid-19, selon les données communiquées le 22 mai par l’état-major opérationnel. Près de 100.000 personnes ont guéries. Le pays déplore 3.249 morts.

D’après la chef de Rospotrebnadzor Anna Popova, la propagation du Covid-19 en Russie a atteint «un plateau».