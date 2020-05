L’État russe prêt à apporter son soutien à Gérard Depardieu dont l’entreprise pâtie du Covid-19

Citoyen russe depuis sept ans, Gérard Depardieu peut bénéficier de l’aide de l’État, a annoncé un avocat de l’acteur en Russie.

«En tant qu'entrepreneur individuel, personnalité du monde de l’art et de la culture, il a été inclus dans la liste des entrepreneurs», a déclaré Me Youri Mosman. Selon lui, tous les entrepreneurs individuels russes en qualité d'homme d'affaires peuvent demander un soutien à l'État.

Parmi les aides proposées, M.Depardieu peut bénéficier du report d'impôts, mais il ne le fera pas, selon l’avocat. Bien qu’au courant de l’aide proposée par l’État aux petites entreprises, il a honoré toutes ses factures avant l’entrée en vigueur de cette résolution du gouvernement russe, a expliqué son avocat.

Citoyen russe

Gérard Depardieu s'est vu accorder la citoyenneté russe en janvier 2013 par Vladimir Poutine. Le Président lui a remis une récompense pour sa contribution au développement de la culture et du cinéma. Enregistré d’abord en tant que résident et entrepreneur individuel à Saransk, ville de 300.000 habitants située à 650 kilomètres à l'est de Moscou, il s’est ensuite vu offrir un appartement à Grozny, en Tchétchénie, dont il est citoyen d’honneur, avant de déménager à Novossibirsk, plus grande ville russe de Sibérie.

En 2018, il a fondé la société «Les saveurs de France» dont le siège est à Novossibirsk. Elle promeut sa marque de produits alimentaires «Depardieu».