Une campagne internationale en soutien du vaccin Spoutnik V est lancée sur les réseaux sociaux

Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI), fonds souverain du pays, et le Centre de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa lancent une campagne internationale sur les réseaux sociaux sous le hashtag #SputnikV, lors de laquelle les utilisateurs recevront les informations les plus récentes et les plus fiables sur le vaccin russe.

Les chaînes du vaccin #SputnikV sur les réseaux sociaux informeront les utilisateurs des progrès des essais cliniques, de la production et de la vaccination de la population dans différents pays. Les chercheurs du Centre de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa reviendront sur la création du vaccin et la technologie qui a été utilisée. Les personnes qui ont déjà été vaccinées avec le #SputnikV partageront leurs expériences personnelles.

Les chaînes #SputnikV deviendront par la suite la principale plateforme pour annoncer des nouvelles sur le vaccin, pour publier des données sur la vaccination et la production. Elles diffuseront également des événements majeurs concernant le vaccin et des entretiens avec des experts de premier plan. Les informations sur le vaccin #SpoutnikV sont disponibles sur les plateformes suivantes:

Twitter

Facebook

Instagram

YouTube

#SputnikV est le premier vaccin enregistré au monde basé sur une plateforme bien étudiée de vecteurs d'adénovirus humains. À l'heure actuelle, le vaccin #SputnikV est l'un des 10 développés dans le monde qui figurent sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé et qui sont les plus proches de la fin de la troisième phase des essais cliniques et du début de la production de masse. La Russie a fait parvenir à l'OMS une demande d'enregistrement accéléré et de préqualification du #SputnikV.

Actuellement, 40.000 volontaires participent aux essais cliniques du #SpoutnikV en Fédération de Russie. Des essais cliniques se déroulent également en République de Biélorussie, aux Émirats arabes unis (EAU), en Inde et au Brésil.

Kirill Dmitirev, directeur général du Fonds russe d'investissements directs (RFPI), a déclaré:

«Notre campagne sur les réseaux sociaux se concentrera sur la diffusion des informations les plus récentes sur le vaccin pour un public mondial. De surcroît, notre campagne devra donner aux gens l'espoir d’être rapidement libérés de la pandémie de Covid-19 et d’avoir l'opportunité de revenir à une vie normale sans quarantaine. Dans cette vie, ils pourront de nouveau rencontrer leurs amis, aller dans les musées, théâtres et restaurants et voyager librement. Les entreprises, en particulier les petites, pourront fonctionner sans restrictions, assurant le bien-être de leurs employés et des familles de ceux-ci. Nous invitons les habitants de différents pays à rejoindre notre campagne et à soutenir le vaccin #SputnikV.»

Le Fonds russe d'investissements directs (RFPI) a été créé en 2011 pour investir dans le capital social d'entreprises principalement implantées sur le territoire russe, en collaboration avec des investisseurs financiers et stratégiques étrangers de premier plan. Le Fonds agit en tant que catalyseur pour les investissements directs dans l'économie russe. À l'heure actuelle, il a réussi à mettre en œuvre conjointement avec des partenaires étrangers plus de 80 projets pour un volume total de plus de 1,9 milliards de roubles, couvrant 95% des régions russes. Les sociétés du portefeuille du RFPI engagent plus de 800.000 employés et leurs revenus annuels représentent 6% du PIB de la Russie. Le RFPI a établi des partenariats stratégiques conjoints avec des co-investisseurs de premier plan de 18 pays pour un montant total de 40 milliards de dollars. Les informations supplémentaires sont sur le site: rdif.ru.

