Des experts français arrivent à Moscou pour étudier le vaccin Spoutnik V

Des experts français sont arrivés dans la capitale russe afin d'étudier la production du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V, a annoncé ce vendredi le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko.

Le Spoutnik V

Cette annonce intervient après celle de l'arrivée en Russie la semaine prochaine d'experts hongrois qui évalueront la production d'un vaccin contre le coronavirus. Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, avait déclaré le 13 novembre que la Hongrie recevrait les premiers échantillons du vaccin russe Spoutnik V dans le courant du mois.

Le vaccin Spoutnik V développé par le Centre Gamaleïa a été enregistré en Russie le 11 août. Les essais sont actuellement à la phase 3 auprès de 40.000 volontaires, dont la moitié a déjà été vaccinée. Plus de 50 pays au total, parmi lesquels l’Inde, le Brésil, la Chine et la Corée du Sud, ont présenté des demandes d'achat de ce vaccin, à hauteur de plus de 1,2 milliard de doses.