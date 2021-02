Un «Land Cruiser russe» inspiré d’un blindé léger verra le jour prochainement

Une version civile du blindé léger Strela sera développée en Russie, a déclaré ce samedi 20 février à Sputnik Alexandre Krassovitski, directeur général du constructeur russe de véhicules militaires à roues VPK (MIC en anglais), à la veille de l’ouverture à Abou Dhabi du salon de la défense IDEX 2021.

«Nous plaçons de grands espoirs dans la version non-blindée du Strela, nous n’avons jamais eu affaire à ce type de voiture auparavant. À l’avenir, elle devrait devenir le principal véhicule de commandement militaire des Forces armées russes. En plus des livraisons à l’armée, un tel véhicule peut aussi intéresser le marché civil, les experts l'appellent même "notre Land Cruiser"», a indiqué M.Krassovitski.

Projet Strela

Selon le directeur, le projet Strela prévoit la production de toute une famille de véhicules qui comprendra également un blindé version standard, un blindé-amphibie, des châssis blindé et non-blindé où pourront être installés différents équipements et armements.

Selon M.Krassovitski, le blindé Strela est deux fois plus petit que les blindés de la famille Tigre, avec un poids de 4,7 tonnes contre 8,2 tonnes pour le Tigre, mais il est plus rapide (155 km/h) et équipé d’une protection contre les mines.

Le groupe VPK et le ministère russe de la Défense ont signé un contrat sur les travaux de conception expérimentale dans le cadre du projet Strela lors du forum russe Armée 2020.

À l’heure actuelle, l’armée russe utilise des UAZ-469 de l’usine automobile d’Oulianovsk en tant que véhicules de commandement militaire. Il y a quelques années, cette usine avait promis de développer une nouvelle version du tout-terrain UAZ Patriot, «un Prado russe» (Toyota Land Cruiser Prado). Toutefois, elle a suspendu la réalisation de ce projet en 2020.