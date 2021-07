Une cagnotte pour une petite supportrice allemande en pleurs insultée de «nazie» sur le Net

Une photo d’une petite fille supportrice de l’équipe de football allemande en pleurs après l'élimination de son pays en huitièmes de finale de l'Euro le 29 juin a poussé certains internautes à laisser des commentaires à caractère insultant, traitant l’enfant entre autres de «petite nazie».

Indigné de cette haine de la part d’internautes anglophones, qui se sont réjouis de la victoire de l’équipe de football d’Angleterre contre les Allemands dans le match, le Britannique Joel Hughes a décidé de lancer une cagnotte en faveur de cette petite fille pour démontrer qu’il y a «du bon au Royaume-Uni», détaille-t-il dans une interview pour la BBC.

M.Hughes a en outre déclaré dans l’interview qu'il pensait que le Royaume-Uni s'était «transformé en un pays si intolérant» et qu'«il y a tellement de xénophobie maintenant».

Récolté 70 fois plus que prévu

Il n’avait pour but que de récolter la modeste somme de 500 livres sterling (580 euros) pour donner cet argent plus tard aux parents de la fille pour qu’ils lui achètent quelque chose qui lui fera plaisir.

«J'aimerais penser que les parents de la petite fille dépenseront cela pour une belle gâterie pour elle afin qu'elle sache que tout le monde au Royaume-Uni n'est pas horrible et que nous nous en soucions», a-t-il écrit en décrivant la cause de la cagnotte.

Toutefois, la cause a pris de l’ampleur et les gens ont donné 70 fois plus d’argent que prévu, plus de 35.000 livres sterling (40.800 euros).

Désormais, il espère que la famille de cette fille trouvera une cause juste, alors ils pourront savoir à quelle organisation caritative donner cet argent.

Si les parents de la fille ne le contactent pas, il pense donner les fonds récoltés à une association qui lutte contre la haine sur Internet.