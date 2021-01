Crash d'un Boeing indonésien dans la mer de Java, janvier 2021

Un Boeing 737-500 appartenant à la compagnie aérienne indonésienne Sriwijaya Air s’est écrasé dans la mer de Java le 9 janvier 2021 après avoir perdu 10.000 pieds (environ trois kilomètres) en moins d’une minute.

L'avion effectuant le vol SJ182 entre Jakarta et Pontianak transportait 12 membres d'équipage et 53 passagers dont 43 adultes, sept enfants et trois bébés.