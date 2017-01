Se marier en costume de T-Rex, pourquoi pas?

Une habitante de la Caroline du Nord (États-Unis) est arrivée à son mariage déguisée en tyrannosaure. Jon Clark, photographe de mariage, a filmé cette performance et l'a diffusée sur sa page Facebook le 23 janvier. La vidéo a déjà cumulé plus de 2,5 millions de vues.



