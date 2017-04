Ce singe a été envoyé dans un centre pour obèses!

Ce singe obèse vit dans l'une des rues de Bangkok les plus fréquentées par les touristes. Pesant 15 kg, ce pauvre macaque avait du mal à se déplacer mais continuait à manger tout ce que les touristes lui donnaient: melons, maïs, nouilles… Les membres du groupe Monkey Lovers (Amoureux des singes) se sont inquiétés de la situation et ont décidé de le placer dans un centre pour animaux où sera mis au régime et devra faire de l'exercice.

Suivez Sputnik sur Instagram pour ne jamais manquer les meilleurs photos et vidéos sélectionnées par la rédaction. Il suffit de cliquer sur le lien, puis sur « S'abonner ».