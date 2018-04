Grâce à ce biologiste, ces oursons peuvent grandir en sécurité

La famille du scientifique sauve depuis 40 ans les ours bruns en appliquant ses propres méthodes.

Pour que les oursons restent sauvages, il est interdit de leur parler, de jouer avec eux et on ne les touche pas que gantés. Sinon, l'ours s'habitue à l'homme.

Les oursons vivent d'abord dans une maisonnette-tanière. Et ensuite dans une tanière forestière. En automne, lorsqu'ils ont grandi, on les laisse partir là où on les a trouvés. Les Pajetnov ont déjà sauvé plus de 200 ours.