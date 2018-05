Dans la région de Moscou, un homme a par pur hasard découvert un chiot qui était tombé dans un trou plein de bitume et de fioul. Il souvient: «On ne pouvait voir que son nez et une patte». Le petit était amaigri et avait à peine la force de pousser des couinements. Les opérations de sauvetage ont été longues, le chiot a été nettoyé sur place par 8 bonnes âmes puis confié à un refuge.