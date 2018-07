Une Britannique effrayée par un être mi-rat mi-ver découvert près de sa maison (vidéo)

Un être étrange a été filmé par une femme dans la ville britannique de Southampton. Avec une queue de rat et un corps en forme de saucisson, il se déplaçait comme un ver. Bref, un spectacle à la fois effrayant et dégoûtant!

À regarder cette vidéo, publiée par The Daily Mail, plusieurs hypothèses fantastiques viennent à l'esprit. Il est en effet difficile d'imaginer que la nature ait pu créer quelque chose de plus hideux et répugnant. Pourtant cela existe et cette Britannique de Southampton, qui a filmé la chose, a vu cette créature étrange de ses propres yeux.

Cette femme a été tellement intriguée par la question de savoir ce qu'était cette créature ressemblant à la fois à un ver et à un rat qu'elle a décidé de montrer la vidéo à ses amis. Si l'un d'entre eux n'a même été pas pu regarder les images, un autre a reconnu qu'il ne pouvait pas détourner le regard de la créature. Enfin, un couple a suggéré que c'était tout simplement une larve de mouche de la famille des Syrphidae. D'habitude, les larves en question atteignent une taille qui varie entre trois et douze centimètres et sont présentes partout dans le monde.