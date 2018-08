Le Kamchatka ou la région où la nature règne en maître

Au bout du monde existent des endroits parmi les plus beaux et qui demeurent dans leur pureté d’origine. Le Kamchatka est une région de l’Extrême-Orient russe. En raison de la difficulté qu’il y a à y accéder, sa nature a gardé sa virginité et son authenticité. Les vallées de geysers, les volcans, les fleuves et les lacs dont le vue est à couper le souffle règnent en maître. En décrivant ce chef-d’œuvre fait par la nature, les mots tendent à nous manquer. C’est cent fois mieux de regarder une petite vidéo qui prouve la splendeur de cette région russe et mille fois plus captivant de voir le Kamchatka de ses propres yeux.