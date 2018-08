Сes adultes prennent cette course de minibikes au sérieux, mais il est impossible de ne pas éclater de rire quand on les voit franchir la ligne d’arrivée.

Ces pilotes d'une course de minibikes n'ont pas eu de la chance avec la météo, la piste de course était si glissante que l'affrontement a été inévitable. Alors que certains pilotes ont réussi à maintenir l'équilibre et n'ont pas chuté, d'autres ont dû courir et un des participants n'a pas hésité à porter son cheval de fer à la main.