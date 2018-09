Sur la vidéo, on aperçoit dans un plan d'eau trouble un jeune tigre se faufiler silencieusement derrière un canard. Le prédateur semble être tout près de sa proie, mais à chaque fois, au moment de l'attaque, l'oiseau disparait dans l'eau et laisse le tigre le chercher en vain avant de revenir à la surface quelques mètres plus loin, où son ennemi ne peut alors plus l'attraper.