«+1 au karma»: un policier de la route aide un chien à traverser une rue

L'agent a arrêté la circulation et son nouvel ami à quatre pattes s'est dépêché pour traverser la rue.

La vidéo a été publiée sur Youtube et a été vue plus de 75.000 fois. Dans les commentaires, les utilisateurs ont apprécié «l'intelligence» du chien qui attendait tranquillement pour traverser ainsi que la bonté d'un policier.

«Le chien s'est avéré être plus intelligent que beaucoup de gens, il restait debout et attendait, et le policier s'est avéré plus humain que beaucoup d'autres gens» a écrit l'un des commentateurs. «+1 au karma», l'a soutenu un autre.