Infiltration en mode «chenille»: il rampe au travers d’un magasin pour voler un distributeur

Une tactique hors du commun a été employée par un voleur dans la ville russe de Kaliningrad. Pour atteindre son but - un distributeur situé à l'intérieur du magasin - l'homme a rampé longtemps et lentement en poussant son sac devant lui.

Son idée paraissait simple: plus on se déplace lentement et aussi près que possible du sol, moins on a de chance d'être localisé par les détecteurs de mouvement.

Cette infiltration aurait pu être couronnée de succès… s’il n’avait pas oublié les caméras de surveillance!