C’est moi que tu veux tromper? Pas cette fois

Le nom de ce chow-chow amusant est Tofu et c'est d'ores et déjà une star dans le monde d’Instagram: il a plus de 40.000 abonnés qui suivent sa vie et celle de sa maîtresse.

D’après sa page, jouer, se promener et dormir sont ses loisirs préférés. Nous parions que chacun de nous voudrait s'imaginer à la place de Tofu le chow-chow.